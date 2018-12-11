مأرب 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ محافظة مأرب اللواء اليمني سلطان العرادة اليوم ممثلين من مركز مدنيين في ظل الصراع "سيفيك" صدام الأدور، والحسين صولان.وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن المركز يعمل في 17 دولة تعاني من الصراعات, منها اليمن في مجال التوعية والتدريب لحماية المدنيين.وقدم الأدور خلال اللقاء، شرحًا عن ما تم إنجازه من أعمال تحضير وإعداد لإقامة دورات تدريبية وتأهيلية في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين لمنتسبي الشرطة في محافظة مأرب اليمنية في إطار عقد تدريبي لمنتسبي الداخلية والدفاع في هذا المجال.وبين أن المركز سيطلق البرنامج التدريبي مطلع العام المقبل بتدريب مدربين وطنيين من منتسبي الشرطة كمرحلة أولى ليتلوها بعد ذلك عمليات تدريب واسعة من قبل المدربين لمنتسبي الشرطة والأمن في المحافظة وتحت إشراف المركز وفق المادة التدريبية والبرنامج التدريبي الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا بين المركز والجهات المعنية في المحافظة.// انتهى //19:45ت م0259