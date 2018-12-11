الضالع 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسلقي 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم، جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات للمليشيا في قرى "الحقب"، و "رباط الحرازي"، و "خارم" جنوب مديرية دمت، كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيا في تبة "الثعيل".وأسفر القصف عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.// انتهى //19:56ت م0260