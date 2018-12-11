الباحة 04 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسنفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تمرين فرضي في سد الجنابين , لرفع الجاهزية بمشاركة عدة جهات حكومية وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن خضران المنتشري، وبحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم.وأوضح المتحدث الاعلامي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن التمرين يأتي للتأكد من الاستعدادات الفنية والبشرية، حيث ورد بلاغ عن سقوط سيارة في سد الجنابين بداخلها 4 أشخاص محتجزين، وتم إخراجهم عند طريق فرق الدفاع المدني بمشاركة الغواصين وفرق الإنقاذ المائي، ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي, حيث اتضح من خلال منطقة الفرز وجود حالتين وفاة، إضافة لوجود حالة إصابة خطيرة واحدة تم نقلها للمستشفى مع وجود حالة متوسطة تم معالجتها في الموقع، كما تم عمل منطقة إسناد بكامل المعدات الثقيلة وبفرق انقاذ إضافية وقوارب لمباشرة الحادث من منطقة قريبة .وأبان العقيد الغامدي, أنه في نهاية التمرين تم عقد اجتماع لجميع الجهات المشاركة لتدارس الايجابيات والسلبيات والخروج بدروس مستفادة ترفع من الجاهزية لمواجهة اي طارئ لا سمح الله .// انتهى //19:58ت م0261