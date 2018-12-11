ستوكهولم 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقدم فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسريًا في الوفد الحكومي اليمني المفاوض بمشاورات السلام في السويد اليوم، قوائم المختطفين والمخفيين بحسب الكشوفات الأولية التي بلغت ٨٢٠٠ اسمًا.وأكد الفريق الحكومي اليمني، أن القوائم ستظل مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القوائم شملت المختطفين والمخفيين قسريًا كافة الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل ومختطف ومخفي يمني تضرر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها المليشيا الحوثية بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان إطلاق المليشيا الحوثي الأسماء ثم العودة لاختطافهم أو اختطاف أقاربهم أو بدائل لهم.وطالب الفريق الحكومي اليمني، أن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الإخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب.وشدد على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.ووصل عدد المختطفين والمختفين قسريًا الذين يتواجدون واحتجزوا في سجون المليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأربعة أعوام الماضية إلى ١٨ ألفًا و ٧٥٠ مختطفًا ومخفيًا قسريًا لا يزال منهم ٨ آلاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.// انتهى //20:01ت م0262