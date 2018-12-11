الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستأهل اللاعب السعودي فهد السعد للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب الثانية بعد تفوقه على العماني يونس الرواحي بمجموعتين دون مقابل 1-6 0-6 ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض بحضور رئيس الاتحاد محمد العجاجي .وسيلتقي السعد عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد في مباراة الدور نصف النهائي مع المصري شريف صبري الذي تغلب على اللاعب البحريني الياس عبدالرضا بمجموعتين ( 6-3 ، 6-1) .وفي نصف النهائي الآخر لبطولة الأساتذة العرب يلعب غداً المصنف الأول في البطولة المصري كريم مأمون مع الإماراتي عمر بهروزيان الذي تغلب على الكويتي بدر عنتر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 1-6 4-6 ، فيما تغلب مأمون على الجزائري حسان محمد بمجموعتين دون رد 1-6 0-6 في مباريات دور الثمانية التي جرت اليوم .من جهته أبدى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس مدير البطولة الدكتور فواز الحكمي سعادته بالمستوى الفني المميز الذي ظهرت به مباريات البطولة من جميع اللاعبين المشاركين ، مؤكداً أن وصول اللاعب السعودي فهد السعد للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب هو تتويج للتميز الذي تشهده لعبة التنس السعودية .// انتهى //20:06ت م0263