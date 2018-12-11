رياضي / اللاعب السعودي فهد السعد يتأهل لنصف نهائي بطولة الأساتذة للتنس
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
تأهل اللاعب السعودي فهد السعد للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب الثانية بعد تفوقه على العماني يونس الرواحي بمجموعتين دون مقابل 1-6 0-6 ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض بحضور رئيس الاتحاد محمد العجاجي .
وسيلتقي السعد عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد في مباراة الدور نصف النهائي مع المصري شريف صبري الذي تغلب على اللاعب البحريني الياس عبدالرضا بمجموعتين ( 6-3 ، 6-1) .
وفي نصف النهائي الآخر لبطولة الأساتذة العرب يلعب غداً المصنف الأول في البطولة المصري كريم مأمون مع الإماراتي عمر بهروزيان الذي تغلب على الكويتي بدر عنتر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 1-6 4-6 ، فيما تغلب مأمون على الجزائري حسان محمد بمجموعتين دون رد 1-6 0-6 في مباريات دور الثمانية التي جرت اليوم .
من جهته أبدى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس مدير البطولة الدكتور فواز الحكمي سعادته بالمستوى الفني المميز الذي ظهرت به مباريات البطولة من جميع اللاعبين المشاركين ، مؤكداً أن وصول اللاعب السعودي فهد السعد للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب هو تتويج للتميز الذي تشهده لعبة التنس السعودية .
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20:06ت م
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