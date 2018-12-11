أبو ظبي 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسوصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم ، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 22 من الشهر الجاري.وأبدى آل خليفة ثقته في قدرة دولة الإمارات على توفير مختلف الظروف المثالية لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمتع بها الإمارات على ساحة كرة القدم الدولية .وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى أبوظبي :"إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات مجدداً تترجم القناعة بأهميتها على الساحة الرياضية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف المحافل الكروية، خاصة وأنه سبق للإمارات أن نظمت بنجاح باهر العديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يدعونا للتفاؤل التام بقدرتها على مواصلة التميز".// انتهى //20:47ت م0274