أبو ظبي 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة العين الإماراتي وتيم ولنجتون النيوزيلندي المقرر إقامتها غداً في افتتاحية مباريات بطولة كأس العالم للأندية.ويدير اللقاء ساتو ريوجي "حكم الساحة" يعاونه على الخطوط مواطنيه، ساجارا توري، "الحكم المساعد الأول" ويامايوشي هيروشي، "الحكم المساعد الثاني"، والإيطالي روكشي جيانلوكا، "حكماً رابعاً" ومواطنه دي ليبراتوري إلينيتو، "حكماً احتياطياً" والكندي ليس ميزاروس مراقباً للمباراة .// انتهى //20:48ت م0275