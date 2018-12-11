لندن 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع. ?وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.27 % إلى 3055.32 نقطة.كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 158.44 نقطة ليصل إلى 10780.51 نقطة، فيما صعد مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الأسباني 5.70 نقطة و75.50 نقطة على الترتيب.// انتهى //20:48ت م0276