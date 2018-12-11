الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسافتتح الرباع سراج آل سليم مشوار الذهب للمنتخب السعودي لرفع الأثقال بانتزاعه 3 ميداليات ذهبية و فضيتين و برونزية في منافسات وزن 61 كجم في بطولة البطولة العربية للكبار وبطولة التضامن الدولية الخامسة، حيث انتزع المركز الأول في منافسات النتر بدورة التضامن الدولية بعد منافسة كبيرة مع اللاعب التركي همدار وحل ثانياً بالمجموع وثالثاً بالخطف، فيما انتزع ذهبيتي النتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، وجاء ثانيا بلعبة الخطف، وقدم ال سليم مستويات مميزة أشاد بها جميع المتواجدين على صغر سنه ومقارعته لمنافسيه أصحاب الخبرة من تركيا والعراق ومصر .وكان رباعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد انتزعوا 12 ميداليات ( 8 فضيات و 4 برونزيات ) في أولى منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال وبطولة التضامن الدولية الخامسة لرفع الأثقال التي تم اعتماد نتائجها ضمن برنامج النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية 2020م ، وتقام هذه المنافسات بصالة استاد القاهرة بالدولي بالعاصمة المصرية القاهرة و تستمر حتى 13 من ديسمبر الحالي.وجاء أولى حصاد الأخضر من الميداليات عن طريق الرباعين جواد القيصوم بانتزاعه برونزيتي الخطف و المجموع والرباع مهدي العبندي بتحقيقه برونزية النتر ضمن منافسات وزن 55كجم في البطولة العربية للناشئين، فيما أضاف الرباع حسن العرب فضيتي الخطف والمجموع بذات الوزن بالبطولة العربية للشباب، كما انتزع الرباع منصور آل سليم 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، كما كان لآل سليم أولى الميداليات ببطولة التضامن الدولية بتحقيقه برونزية لعبة الخطف بوزن 55كجم، وأنهى الرباع عبد الله المرزوق حصاد أخضر الأثقال في اليوم الأول من البطولات الأربع بانتزاعه 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 61 كجم بالبطولة العربية للناشئين.وتستمر المنافسات بمشاركة الرباع نواف المزيدي في منافسات وزن 67 كجم بالبطولة العربية العربية للشباب والكبار وفي منافسات بطولة التضامن الدولية، ويشارك الرباع حسن البحراني في منافسات وزن 73 كجم ضمن المجموعةB بالبطولة العربية للناشئين، بينما يشارك كل من علي العبندي و علي العلوي و حسين العجيان في منافسات وزن 73كجم أيضا ضمن المجموعةA عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.وشهدت البطولة حضور الأمين العام لاتحاد التضامن الإسلامي محمد القرناس ومدير الاتحاد عبد العزيز الدلاك، للوقوف على التنظيم والإشراف على فعاليات بطولة التضامن الدولية لرفع الأثقال وحضور حفل الافتتاح الذي شرفه وزير الرياضة والشباب المصري الدكتور أشرف صبحي .وتندرج هذه البطولة ضمن أنشطة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهي النسخة الخامسة للبطولة بعد أن أقيمت على التوالي في السعودية واوغندا وتركيا وأذربيجان.من جهته رفع الرباع سراج آل سليم تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقيادة الرياضية بتحقيقه 6 ميداليات في بطولة التضامن الإسلامية الدولية والبطولة العربية للكبار، وتتويجه ب 3 ميداليات ذهبية باسم المملكة العربية السعودية لتضاف في سجل وطن الذهب ، وهو أقل ما يمكن أن يقدمه رياضيو رفع الأثقال السعودية بهذه المناسبة ورفع علم المملكة خفاقاً بالبطولة ، مؤكداً أن أبطال رفع الأثقال قادرون على زيادة غلة الميداليات في الأيام المتبقية للبطولة العربية للناشئين والشباب والكبار وبطولة التضامن الدولية .// انتهى //20:54ت م0278