تونس 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة مهنا الحمود ، الميدالية الفضية في منافسات سلاح الابيه ضمن البطولة العربية للمبارزة (عمومي)، المقامة حاليا في تونس، بعد خسارته من الكويتي عبدالعزيز الشطي في المواجهة النهائية، التي أقيمت اليوم على صالة المبارزة في مرادي قمرت.وخرج مشاري البشير من دور الثمانية في منافسات سلاح السايبر، ويستهل المنتخب السعودي للمبارزة (للسيدات) مشوارهم في البطولة غدا الأربعاء في منافسات سلاحي الابيه الذي يمثله فوزية الخيبري وندى عابد، وسلاح السايبر الذي يمثله الحسناء الحماد وربى المصري وغالية عارف.// انتهى //20:57ت م0279