القاهرة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج إلى 26 نقطة ليحتل المركز الرابع مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة محتلًا المركز الـ 14.// انتهى //21:08ت م0283