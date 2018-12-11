الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساستضافت حلبة سباق " السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية " التي تستعد لإقامة السباق المرتقب في الدرعية خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري (نهاية الأسبوع الحالي) نجوم ناديي الهلال والنصر الذين تجولوا في الحلبة واطلعوا على جميع التحضيرات الخاصة بهذا السباق الضخم، كما استمعوا لشرح مفصل عن آلية السباق وتفاصيل فعاليات الأيام الثلاثة.من جهته أعرب حارس مرمى نادي الهلال العماني علي الحبسي عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة وقال: " نقف اليوم أمام إنجاز مدهش ومرافق مثالية تم بناؤها حصرياً لاستضافة سباق ’الفورمولا إي‘ من المضمار إلى المدرجات وخدمات الضيافة، وأنا كرياضي محترف، أشعر بسعادة غامرة لرؤية الحضور المتنامي للمملكة في عالم الرياضات على المستوى العالمي .من جانبه عبر النجم النيجيري أحمد موسى المحترف في صفوف نادي النصر عن دهشته بما وجده من تنظيم رائع لهذا السباق الكبير، وقال: "نسعى جاهدين كلاعبي كرة قدم ورياضيين عموماً إلى الترفيه عن المشجعين ونشر الروح الرياضية بين الجماهير، فتلك هي الرسالة الحقيقية للرياضة، وكلي ثقة بأن هذه الليالي الثلاث ستحمل فعاليات وتجارب لم نعهدها من قبل، لذا أحث الجماهير على القدوم للمشاركة في تحقيق النجاح لهذه الفعالية التاريخية".يشار إلى أن حلبة السباق الممتدة على مسافة 2.495 كلم ضمن مدينة الدرعيّة التاريخيّة ستشهد مشاركة 22 سائقاً للتنافس على الظفر باللقب نهاية هذا الأسبوع.// انتهى //21:12ت م0284