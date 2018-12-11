الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة الـ 16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، شهدت انتصارين و3 تعادلات.وانتهت مباراة الكوكب وضمك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ، ورفع الكوكب رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما وصل رصيد ضمك إلى 27 نقطة في وصافة جدول الترتيب.وفي مباراة أخرى، حقق الوشم على ملعبه فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه الجبلين، وارتفع رصيد الوشم إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.وحقق الطائي فوزا بهدفين دون مقابل أمام فريق الخليج، ووصل رصيد الطائي إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة وحيدة عن الخليج صاحب المركز العاشر ، وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة العروبة والشعلة ، وارتفع رصيد الشعلة والعروبة بعد التعادل إلى 19 نقطة في المركزين الـ 15 و16 بجدول ترتيب المسابقة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، تعادل الجيل والنهضة بدون أهداف ، ورفع الجيل رصيده لـ 24 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل رصيد النهضة لـ 16 نقطة في المركز التاسع عشر .// انتهى //21:22ت م0285