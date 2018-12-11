عام / لجنة مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تحط رحالها بمحافظة رابغ
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
تطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية غداً ، "مبادرة توطين" ، بمشاركة عدد من الجهات منها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، وجامعة الملك عبدالعزيز، و عيادات الأعمال، وجمعية مراكز الأحياء، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وبيت المنشات ، انطلاقا من الرؤية التنموية للمنطقة تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان" المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 بمحافظة رابغ.
وأفاد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، هاني بن عبدالعزيز ساب ، أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الاستراتيجية التنموية للمنطقة ، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بتعاون شركاء التنمية من جميع القطاعات .
وبين أن لجنة التنمية الاجتماعية بإمارة المنطقة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تسعى لتحقيق تنمية في المحافظات عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص تتضمن ، التنمية المتوزاية والمستدامة ، وتشجع توظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل ، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية والاستغلال الأمثل للطاقات .
وأشار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، إلى أن مبادرة توطين التنمية بالمحافظات تسعى لتجسيد الاستراتيجية التنموية للمنطقة على أرض الواقع ودعم الجهود التنموية فيها ، إلى جانب توحيد جهود الجهات الحكومية كافة نحو تكامل وفعالية إنجاز المشاريع ، وإشراك المجتمع المدني في تحليل المشاكل واقتراح المبادرات ، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص ، ومشاركة الإعلام للتفاعل مع المبادرات التنموية.
يذكر أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة خصصت رابطاً لتسجيل الراغبين في حضور الفعالية برابغ (www.busclinic.com/rabigh).
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