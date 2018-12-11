جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساجتمع مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش ومدير التأهيل و الإصلاح بالمنطقة العقيد محمد علي الحارثي ، بمديري التأهيل و الإصلاح على مستوى سجون المنطقة لمناقشة الآلية المناسبة لتطوير أعمال التأهيل و الإصلاح و تذليل كافة المعوقات لإنجاح العملية الإصلاحية .وتركزت محاور الاجتماع على تنفيذ توصيات ملتقى التأهيل و الإصلاح الذي عقد بالمديرية العامة للسجون " مستوى الجودة و الاحتياجات والطاقة الاستيعابية و التجهيزات والميزانية التقديرية " والرعاية الصحية للنزيل ، والتأهيل و التدريب و دوره الفعّال في صقل مواهب النزلاء ليصبحوا أشخاص نافعين لخدمة أنفسهم ومجتمعهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم وتلمس احتياجات النزلاء ، والتطوع والاستفادة من إمكانيات النزلاء فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة .// انتهى //22:14ت م0292