الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقدم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، لوسائل الإعلام المختلفة ، فريق السعودية للسباقات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض .وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس الفريق المكون من الثنائي بندر العيسائي وأحمد بن خنين ليشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 13-15 ديسمبر 2018، ، بدعم من الهيئة العامة للرياضة وبإشراف مباشر من الاتحاد.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن اختيار الكابتن بندر العيسائي جاء لخبرته ومشاركاته العديدة في سباقات الـ GT الدولية، ولتحقيقه المركز الأول في عدة بطولات بالشرق الأوسط، بينما جاء اختيار الكابتن أحمد بن خنين لكونه أفضل سائق على الصعيد المحلي بعد فوزه بالسباق التأهيلي للسائقين السعوديين للمشاركة في سباق الأبطال.وقال سموه:"من أهم أهداف الفريق التعرف على تقنية وآلية عمل سيارات السباق الكهربائية، وإبراز الصورة الحقيقية عن قدرات وإمكانيات المتسابقين السعوديين، والمنافسة على لقب البطولة ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية".فيما عبّر الكابتن بندر العيسائي عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، مؤكداً أنه سيضع كل خبرته الممتدة من عام 2004م وحتى الآن في خدمة الفريق وتشريف اسم المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.كما أكد الكابتن أحمد بن خنين بأن مشاركة المملكة في بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ستكون بداية لانطلاق أبطال السعودية للمنافسة على الصدارة، وبخاصة أن البطولة ستقام في 10 مدن مختلفة حول العالم.وتم خلال المؤتمر الكشف عن سيارة الفريق Jaguar I-Pace ذات دفع رباعي، وتعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة (400 حصان) وبعزم (700 نيوتن متر)، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة وبنظام تعليق ومكابح رياضية.// انتهى // ‏22:16ت م0293