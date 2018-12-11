جيزان 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ندوة بعنوان "النزاهة سلم التنمية" ضمن فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، بحضور مساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري , , وذلك بمسرح إدارة تعليم جازان .وتضمنت الندوة التي نفذت بمشاركة مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبه , ومدير فرع هيئة مكافحة الفساد بجازان عبدالرحمن بن لاحق الشهراني , ورئيس دائرة التحقيق في قضايا الوظيفة العامة ودائرة مكافحة الفساد بجازان إبراهيم بن عبده هباش ، عدداً من المحاور التي تضمنت المنهج الإسلامي في حماية المجتمع من الفساد , والتشريع الإسلامي في إقامة الحدود , وجهود الدولة وسعيها - حفظها الله - لمحاربة الفساد منذ تأسيسها , إلى جانب الإجراءات والآليات القانونية لمكافحة الفساد في إطار التكامل والتعاون بين الإدارات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030.ويأتي تنفيذ الندوة امتداداً للعديد من الفعاليات التي نفذت في مدارس تعليم جازان "بنين وبنات " لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي في الميدان والتوعية بخطر الفساد وما يشكله من تعطيل لعجلة التنمية .// انتهى //22:19ت م0294