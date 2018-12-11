القاهرة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحصدت الروائية السعودية أميمة الخميس، جائزة نجيب محفوظ لعام 2018م، التي تنظمها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايتها "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".وبدأت الكاتبة الفائزة كلمتها خلال حفل تسلمها الجائزة في القاهرة اليوم بالإشادة بنجيب محفوظ، قائلة " تحية إلى كاتبنا العظيم الذي علمنا سحر الحكاية "، مضيفة " لا أزعم أنني دخلت أرض السرد من بواباته الشاسعة، لكن في بداياتي الأولى كنت مفتونة باللغة".واختتمت أميمة الخميس كلمتها قائلة " في النهاية شكري لوطني الجليل السعودية، الذي آمن بي وبقلمي كامرأة تنتصر للمستقبل ".وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها كاتب من المملكة العربية السعودية على تلك الجائزة التي تمنح سنويا في عيد ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ منذ انطلاقها في عام 1996م.يشار إلى أن أميمة عبدالله محمد الخميس، روائية وشاعرة وناقدة وصحفية سعودية بارزة، وهي ابنة المؤرخ الكبير عبد الله بن محمد بن خميس.// انتهى //22:22ت م0295