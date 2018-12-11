الرباط 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالرباط، مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يزور المغرب بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي حول المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن غوتيريس عبّر للعاهل المغربي عن امتنانه بخصوص تنظيم المغرب للمؤتمر الذي تميز بالمصادقة على "ميثاق مراكش".كما نوه الأمين العام بالتزام للمملكة المغربية إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصًا من خلال التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، التي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.// انتهى //22:55ت م0299