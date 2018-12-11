الضالع 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأسقطت قوات من الجيش الوطني اليمني اليوم طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.وأوضح موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الدفاعات الجوية في اللواء 83 مدفعية تمكنت ظهر اليوم، من إسقاط الطائرة التي كانت تسعى للوصول إلى معسكر الجميمة في المديرية، وتبين بعد فحص الطائرة أنها إيرانية الصنع، وكانت مزودة بعدة كاميرات، تستخدم في رصد المواقع والتجسس.// انتهى //22:56ت م0300