رياضي / النصر والهلال يتغلبان على الأنصار والوحدة في دوري كرة السلة
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
تغلب النصر على الأنصار 49/76 اليوم على صالة اللجنة البارالمية بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع ، مقابل 6 نقاط للأنصار احتل بها المركز التاسع .
وجاء الهلال في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بفوزه ضمن الجولة ذاتها في مكة المكرمة بنتيجة 58/71 على مستضيفه الوحدة الذي احتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .
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23:10ت م
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