الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستغلب النصر على الأنصار 49/76 اليوم على صالة اللجنة البارالمية بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع ، مقابل 6 نقاط للأنصار احتل بها المركز التاسع .وجاء الهلال في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بفوزه ضمن الجولة ذاتها في مكة المكرمة بنتيجة 58/71 على مستضيفه الوحدة الذي احتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط .// انتهى //23:10ت م0301