الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية أوكرانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //23:12ت م0302