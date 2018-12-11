عام / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة أوكرانيا
الثلاثاء 1440/4/4 هـ الموافق 2018/12/11 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية أوكرانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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