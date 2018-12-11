الرباط 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساتفقت المملكة المغربية وجمهورية هايتي على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعاونهما في جميع المجالات، وذلك في أعقاب المباحثات التي جمعت اليوم بمراكش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ونظيره الهايتي بوشيت إدموند، الذي يزور المغرب حاليًا.وأوضح البيان الذي صدر عقب المباحثات أن الجانبين تشاطرا وجهة النظر حول أهمية النهوض بثقافة وموروث البلدين، وإرساء جسور شراكة ثقافية مثمرة من أجل المساهمة في التقريب بين الشعبين.// انتهى //23:17ت م0304