القاهرة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من مستشار النمسا سيباستيان كورتز، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والنمسا من خلال تعظيم العمل الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح صحفي " إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف".وأضاف أنه تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور في هذا الخصوص بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.// انتهى //00:45ت م0308