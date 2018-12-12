عام / مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بهجوم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
ستراسبورغ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم.
و قال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:" إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر".
ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.
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04:14ت م
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