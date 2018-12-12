ستراسبورغ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم.و قال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:" إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر".ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.// انتهى //04:14ت م0313