الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف و المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق القصيم، حائل و حفر الباطن والقيصومة, كما تهطل الأمطار الرعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002