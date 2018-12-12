عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف.. ويهنئان رئيس كينيا بذكرى الاستقلال
مجلس الوزراء : ترحيب بـ«إعلان الرياض» وإشادة بمواقف قادة «مجلس التعاون» الموافقة على النظام البحري التجاري
«سبارك» تعزز المحتوى المحلي لتوفير احتياجات قطاع الطاقة
مدينة الملك سلمان للطاقة من روافد الخير للاقتصاد الوطني
«تقويم التعليم والتدريب» توقع اتفاقية مع جامعة الملك خالد
العامودي: إقرار المملكة النظام البحري التجاري الجديد داعم لصناعة حيوية
إنشاء أول محطة نووية في المملكة بالمنطقة الشرقية
أمير الرياض ينـوّه بجهود مركز اللغة العربية.. ويشرّف حفل سفارة أوكرانيا
«بلدي الرياض» ينظم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة
تعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة وطاجيكستان
الجبير: المملكة ماضية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين
مركز الملك سلمان للإغاثة.. بذل مستمر لمساعدة الإنسانية دون تمييز
برلمان العرب يرفض الحملات المغرضة ضد المملكة ومحاولة ابتزازها
تبادل «لائحة أسرى» بين الشرعية وميليشيا الحوثي
منظمة التحرير: تحريض إسرائيلي سافر لاغتيال عباس
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