الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف.. ويهنئان رئيس كينيا بذكرى الاستقلالمجلس الوزراء : ترحيب بـ«إعلان الرياض» وإشادة بمواقف قادة «مجلس التعاون» الموافقة على النظام البحري التجاري«سبارك» تعزز المحتوى المحلي لتوفير احتياجات قطاع الطاقةمدينة الملك سلمان للطاقة من روافد الخير للاقتصاد الوطني«تقويم التعليم والتدريب» توقع اتفاقية مع جامعة الملك خالدالعامودي: إقرار المملكة النظام البحري التجاري الجديد داعم لصناعة حيويةإنشاء أول محطة نووية في المملكة بالمنطقة الشرقيةأمير الرياض ينـوّه بجهود مركز اللغة العربية.. ويشرّف حفل سفارة أوكرانيا«بلدي الرياض» ينظم الملتقى البلدي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصةتعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة وطاجيكستانالجبير: المملكة ماضية في تعزيز الأمن والسلم الدوليينمركز الملك سلمان للإغاثة.. بذل مستمر لمساعدة الإنسانية دون تمييزبرلمان العرب يرفض الحملات المغرضة ضد المملكة ومحاولة ابتزازهاتبادل «لائحة أسرى» بين الشرعية وميليشيا الحوثيمنظمة التحرير: تحريض إسرائيلي سافر لاغتيال عباس// يتبع //06:02ت م0003