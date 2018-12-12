ستراسبورغ 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير فجر الأربعاء أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح أطلق النار على سوق في مدينة ستراسبورغ ولاذ بالفرار.وقال الوزير الفرنسي في تصريح صحفي: " لقد قررت الحكومة الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود والمتاجر بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ الذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى".// انتهى //06:04ت م0006