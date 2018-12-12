بكين 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسوقعت الصين وفرنسا أمس اتفاقية للتعاون في مجال التنظيم المالي المشترك، خلال الدورة السادسة للحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى.وذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن الاتفاقية، التي وقعتها اللجنة ونظيرتها الفرنسية، تهدف إلى تعزيز التعاون في الوقاية من مخاطر السوق وتمويل الاقتصاد الحقيقي وإدارة الأصول والتنمية المستدامة للقطاع المالي.وأضافت اللجنة أن الاتفاقية تتضمن خطة للتعاون في المجال المالي بين البلدين خلال العامين المقبلين.وتستند الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم وقعت بين الصين وفرنسا في عام 1998 م للتعاون في مجال تنظيم الأوراق المالية والعقود الآجلة.// انتهى //07:03ت م0007