طرابلس 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح ونائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، وتم بحث استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمور الفنية ذات العلاقة، مبينة تأكيد السراج دعمه بالميزانية الكاملة للمفوضية لتحقيق الاستحقاقات المُقبلة.وأشارت إلى بيان مجلس النواب بأنه سيُواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي، وذلك للوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على الدستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة، داعيًا جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة تأكيد آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق أن الوحدات العسكرية تقوم بواجباتها المكلفة بها بحراسة وتأمينالموانئ والحقول النفطية بمنطقة الهلال النفطي، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الوضع مطمئن وتحت السيطرة.ونقلت تأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، أن من يوقف ضخ النفط في ليبيا خائن لوطنه، مطالبًا الأجهزة الأمنية في طرابلس بتقديم تقاريرها حول مرتكبي حادثة الهجوم المسلح على مقر مؤسسة النفط في سبتمبر الماضي الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى، مشددًا على رفض الحكومة أي مجموعة مسلحة تدعي نفسها الوصاية على الشعب .وعرجت على إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها الشديد للاعتداءات المتوالية والتي وقعت يوم الأحد ضد المدنيين والمرافق في جنوب ليبيا، داعية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة إزاء الفوضى التي تجتاح المنطقة، مدينة الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة.وتناولت الصحف الليبية تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبّي كونتي أن هشاشة الوضع في ليبيا ستؤدي إلى زيادة تدفقات الهجرة. مستعرضًا في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي أن تقلص تدفقات قوارب الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط، هي نتيجة ينبغي الحفاظ عليها.// انتهى //07:22ت م0008