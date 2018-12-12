عام / مستشفى الملك خالد بالسيح يدشن مكاتب "مساندة" وعيادة التخاطب والنطق
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
السيح 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
دشن مستشفى الملك خالد بمدينة السيح في محافظة الخرج أمس مكاتب خدمات "مساندة" ، وعيادة التخاطب والنطق ، بحضور المشرف على برنامج مكاتب "مساندة" بوزارة الصحة
وليد بن خليفه الشميمري ، ومدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في صحة الرياض سعد بن عبدالعزيز الحمير .
وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن مكاتب "مساندة" تهدف إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية الصحية المنزلية ، من خلال مساعدتهم
على التنقل داخل مرافق المستشفى، وطلب التقارير الطبية وإنهاء إجراءات فتح الملف للمستفيدين، وعمل المواعيد والتنسيق بين المستفيدين والطاقم الطبي.
وأبان الممخور ان عيادة التخاطب النطق ، تهتم بالتعامل مع حالات الأطفال الخاصة ممن يعانون اضطرابات التخاطب ومشاكل نطق الحروف والتأتأة ، وستسهم العيادة في علاج اضطرابات التخاطب وفقد السمع وحالات التخلف العقلي وصعوبات التعلم واضطرابات التوحد وفرط الحركة ، بالإضافة إلى حالات تأخر النطق واللغة لدى الأطفال.
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