السيح 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسدشن مستشفى الملك خالد بمدينة السيح في محافظة الخرج أمس مكاتب خدمات "مساندة" ، وعيادة التخاطب والنطق ، بحضور المشرف على برنامج مكاتب "مساندة" بوزارة الصحةوليد بن خليفه الشميمري ، ومدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في صحة الرياض سعد بن عبدالعزيز الحمير .وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن مكاتب "مساندة" تهدف إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية الصحية المنزلية ، من خلال مساعدتهمعلى التنقل داخل مرافق المستشفى، وطلب التقارير الطبية وإنهاء إجراءات فتح الملف للمستفيدين، وعمل المواعيد والتنسيق بين المستفيدين والطاقم الطبي.وأبان الممخور ان عيادة التخاطب النطق ، تهتم بالتعامل مع حالات الأطفال الخاصة ممن يعانون اضطرابات التخاطب ومشاكل نطق الحروف والتأتأة ، وستسهم العيادة في علاج اضطرابات التخاطب وفقد السمع وحالات التخلف العقلي وصعوبات التعلم واضطرابات التوحد وفرط الحركة ، بالإضافة إلى حالات تأخر النطق واللغة لدى الأطفال.// انتهى //07:25ت م0009