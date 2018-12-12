المنامة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورغ بالجمهورية الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية الفرنسية في جهودها لمكافحة التطرف والإرهاب وفي كل ما يدعم أمنها واستقرارها.وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، كما أنها تجدد موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.// انتهى //08:44ت م0012