القاهرة 05 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حجم الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية تجاوز 8 مليارات دولار، وهو ما يسهم في توفير عشرات الألاف من فرص العمل لأبناء الدول الإفريقية.ولفتت إلى إعلان الأمم المتحدة حاجتها إلى 5 مليارات دولار، لمساعدة نحو 70 % من سكان اليمن في 2019، مشيرة إلى تبادل وفد الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قائمتين بأسماء الأسرى لمبادلتهم، وذلك خلال محادثاتهما بالسويد.وأبرزت صحف الأربعاء بيان الخارجية الفلسطينية، الذي أكد خداع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجتمع الدولي، بإعلان رفضه للسلام، وتفاخره بالاستيطان.وعرجت على مشاورات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين، لمحاولة الحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق بريكست، لافتة إلى إعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عن عدم إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا.ومحليا اهتمت صحف مصر بتشديد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق خلال استقباله وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين نيلسون، على أهمية مضاعفة الجهود الدولية وتعميق التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر العابرة للحدود وتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب.// انتهى //10:04ت م0015