نيويورك 05 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م واسأوضح تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم أنه تم العثور على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن.وقال التقرير وفق ما بثته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم: إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "فحصت حاويتين - قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017". كما فحصت أيضا صاروخ أرض - جو تم تفكيكه جزئيا وصادرته قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني".وأشار التقرير إلى أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر.// انتهى //10:29ت م0021