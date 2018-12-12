بغداد 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.وأوضح بيان حكومي عراقي أنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما أشاد نائب الرئيس الأمريكي بخطوة الحكومة العراقية بفتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات المدنية.من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجالات كافة وبخاصة في الشأن الاقتصادي.// انتهى //10:47ت م0025