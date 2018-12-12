حائل 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساختتمت إدارة خدمات الطالبات بتعليم حائل أمس ورشة عمل بعنوان " كيفية العمل ببرنامج النقل المدرسي بنظام نور" نفذتها مساعدة مدير إدارة خدمات الطلاب عيدة العنزيعلى مدى ثلاثة أيام .وتضمنت الورشة عرضاً مفصلاً لطريقة العمل ببرنامج النقل المدرسي بنظام نور, وأهمية تحديث موقع وبيانات المدرسة, وكيفية إضافة أو إلغاء أوتفعيل للحافلة المستفاد منها، بالإضافة إلى خطوات تعديل البيانات الأساسية والثانوية للحافلات وطرق إضافة المخصص التشغيلي للحافلات والاهتمام بالتقييم اليومي للسائقين وإعداد نشرات توجيهية للسائقين تشمل التقيد بقواعد الأمن والسلامة.// انتهى //10:53ت م0026