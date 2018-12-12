المدينة المنورة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبدأت طلائع ضيوف المجموعة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوافد على المدينة المنورة أمس .ووصل وفد المستضافين من دولة جزر القمر وعددهم ١٩ ضيفاً، فيما يتوالى وصول الضيوف البالغ عددهم ٢٠٣ معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 8 دول افريقية وهي إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، ومن المقرر أن يكتمل غداً (الخميس) وصول جميع ضيوف البرنامج.وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام للبرنامج المكلف علي بن عبدالله الزغيبي, وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم ثم استقلوا الحافلات إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق بجوار الحرم النبوي الشريف.ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، عادّين البرنامج أحد الأعمال الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، وإحدى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.وأفاد الأمين العام المكلف الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي أن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدّت برنامجاً ثقافياً ودعوياً متميزاً للضيوف, يتضمن لقاءاً مع إمام الحرم النبوي الشريف, وزيارة مسجد قباء، وموقع شهداء أحد، وكذلك زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ومعرض القران الكريم.// انتهى //10:53ت م0027