عنيزة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظم مكتب الضمان الاجتماعي والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة أمس، الملتقى الأول لتمكين أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة .وتأتي هذه المبادرة سعياً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تمكين الأسر التي تعتمد على الضمان الاجتماعي من العمل وجعلها أسر فاعلة وفعالة في المجتمع والانتقال بها من الرعوية إلى التنموية.وبين مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة عنيزة يوسف الطاسان أن مبادرة "تمكين" تؤهل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية وفق مؤشرات رؤية المملكة 2030، ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية، مبينا أن تنمية الإنسان تصنع أجيالًا منتجة للوطن، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال إطلاقها لمثل هذا النوع من المبادرات.// انتهى //11:01ت م0028