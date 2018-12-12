نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بقسم الحاسب الآلي, أمس دورة تدريبية بعنوان "بناء الاختبارات"، عبر بوابة عين للتدريب, بحضور عدد من معلمي ومعلمات الحاسب الآلي بتعليم المنطقة.وتضمنت الدورة ،مواصفات الاختبار الجيد , وخطوات بناء الاختبار , وطرق بناء الفقرات الاختبارية وإخراج الاختبار وتطبيقه, وشمولية المنهج مع مراعاة الفروق , إلى جانب الاختبار الذي يقيس مستوى تحصيل الطلاب.// انتهى //11:05ت م0029