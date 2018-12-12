عام / "بناء الاختبارات".. دورة تدريبية بتعليم نجران
الأربعاء 1440/4/5 هـ الموافق 2018/12/12 م واس
نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بقسم الحاسب الآلي, أمس دورة تدريبية بعنوان "بناء الاختبارات"، عبر بوابة عين للتدريب, بحضور عدد من معلمي ومعلمات الحاسب الآلي بتعليم المنطقة.
وتضمنت الدورة ،مواصفات الاختبار الجيد , وخطوات بناء الاختبار , وطرق بناء الفقرات الاختبارية وإخراج الاختبار وتطبيقه, وشمولية المنهج مع مراعاة الفروق , إلى جانب الاختبار الذي يقيس مستوى تحصيل الطلاب.
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11:05ت م
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