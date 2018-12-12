بيروت 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية خلاصة اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون مع الفرقاء المعنيين سعيا لإيجاد حل للعقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.وأخبرت عن استشهاد شاب فلسطيني أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قالت إنه حاول دهس مجموعة من ضباطها بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت صحف الأربعاء إلى إقتراح الأمم المتحدة خلال محادثات أولية بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني انسحاب قواتهما من المدينة الساحلية ووضعها تحت سيطرة كيان مستقل.ولفتت الى إعلان السلطات المغربية أمس تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي ،مشيرة إلى أن أحدهم كان قرر القيام بعملية إرهابية نوعية في المغرب.ونقلت نبأ ارتفاع حصيلة الهجوم الذي نفذه مسلح في سوق في ستراسبورغ أمس الى أربعة قتلى على الأقل و11 جريحا بحالة حرجة كما ذكرت شرطة المدينة الواقعة في شمال فرنسا.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في تصريحات أدلى بها من بغداد أمس أنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين في قطاع الطاقة ،مشيرا إلى وجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في العراق.// انتهـى //11:21ت م0031