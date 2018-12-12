الرياض 5 ربيع الآخر 1440 الموافق 12 ديسمبر 2018 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول, فعاليات ورشة عمل خياطة الأمعاء التي أقيمت بمركز المحاكاة وتنمية المهارات على مدار يومين، مستهدفةً فيها الممارسين الصحيين والأكاديميين في السنوات الأولى والمتقدمة.وأوضحت مديرة مركز المحاكاة للتطوير المهني الدكتورة هيفاء ملائكة أن فعاليات الورشة غنية بالمواضيع الهامة التي تعزز الجانب العلمي والتقني بخياطة الأمعاء لدى الأطباء في الجراحة العامة، كما أن مشاركة مجموعة متميزة من الاستشاريين ذوي الخبرات العالية من المتحدثين من داخل الجامعة وخارجها ساهم في رفع مستوى التدريب والتطبيق العملي لدى المتدربين، وبالتالي ساعد في تحقيق رؤية المركز بأن يكون مرجعاً معترفًا به في التدريب القائم على محاكاة الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال التزامه بتوفير أكثر الطرق تقدماً وفعالية في التعليم الطبي القائم على المحاكاة.وأشارت الدكتورة هيفاء إلى مبادرة المركز لتقديم دورات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بهدف رفع المهارات السريرية والكفاءة والسلامة لمقدمي الرعاية الصحية وجميع الممارسين الصحيين التي تنعكس بدورها على جودة وسلامة الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية.وأكدت أن الاهتمام بتقديم الدورات للممارسين الصحيين ينفذ رؤية المملكة 2030 في بند الاستخدام الفعال للموارد المتاحة عن طريق الموازنة بين الخدمات التي يقدمها المركز والفرص المتاحة للإيرادات والاستثمارات، بالإضافة إلى المساهمة في التثقيف الصحي المجتمعي.وفي سياق متصل أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن إقامة ندوات للمساهمة في التثقيف الصحي يومي الجمعة والسبت الموافق 14- 15 ديسمبر 2018هـ عن مرض الحثل العضلي (دوشين) بهدف الإجابة عن كافة استفسارات للمرضى، طرق التعامل مع المرض، والخدمات الاجتماعية المتوفرة لمثل هذه الفئة، حيث تقدم هذه الندوة للمرضى وذويهم ومن يهمه أمرهم بمشاركة نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين في هذا المجال، وأعلنت الجامعة أيضًا عن ندوة (نهج تمزق العجان) والتي تستهدف جميع الممارسين الصحيين، وللمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى الدخول على الرابط التالي:https://form.jotform.me/81740995318466//انتهى//11:22ت م0032