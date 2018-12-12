سكاكا 05ربيع الأخر 1440هـ الموافق 12ديسمبر 2018م واسألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز بن عثمان الفالح محاضرة في مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .وتناول الفالح جوانب عدة، أبرز خلالها ماهية عمل هيئة حقوق الإنسان في المملكة وواجباتها ودورها في توعية المجتمع، مبيناً رسالة الهيئة وأهدافها وفروعها وكذلك استراتيجيتها، مستعرضاً مجمل الاتفاقيات ذات الشأن التي أبرمتها المملكة، مشيراً إلى ما تطمح له الهيئة وتخطط لها مستقبلاً، وإلى مسيرتها ونشأتها، وأهم المحطات التي عرفتها الهيئة منذ تأسيسها.واستعرض الفالح في المحاضرة التي أقيمت بالتعاون بين الجامعة وفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، أبرز الجوانب والمعايير الأخلاقية والاجتماعية التي تحدد مفهوم حقوق الإنسان، مبيناً كذلك الإطار الديني والإنساني، ومجمل التدابير التي ترسخ لهذا المفهوم وترفع من مستوى وعي المجتمع به، كما تناول تطور مفهوم حقوق الإنسان وأنواعه، وأهم مرتكزاته في الدين الإسلامي والقوانين عامة.//انتهى//11:28ت م0033