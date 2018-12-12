بريدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس‏‫أطلقت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة أمس، فعاليات الدورات التدريبية لبرنامج توطين الوظائف بالمديرية بعنوان (صيانة واختيار المضخات)، ضمن برامج توطين الوظائف كخطوة أولى اتخذتها المديرية العامة في هذا الخصوص.‬ ‬‬‬‬وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للمديرية العامة لخدمات المياه إبراهيم بن عثمان الركيان، أن البرنامج الذي يقام بالتعاون مع شركاء المديرية المختصين في مجال تنقية ومعالجة المياه وتستمر فعالياته حوالي ثلاثة أشهر، ويستهدف 35 متدرباً, يهدف إلى تطوير أعمال التشغيل والصيانة بالمديرية ورفع كفاءة الكادر الفني للسعوديين، وذلك من خلال إقامة ورش عمل متعددة مع التطبيق العملي، إلى جانب التطبيق في برامج الحاسوب المختصة بالمياه، من أجل إعداد وتمكين المهندسين والفنيين السعوديين لمتطلبات سوق العمل في مجال المياه، التي ستمكنهم بإذن الله تعالى من شغل الوظائف القيادية في مجال المياه في كافة الشركات المختصة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج يعد كأحد الخطوات العملية لبناء القدرات وتنمية الوطن والمواطن في مختلف المجالات تماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:06ت م0050