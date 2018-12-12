رام الله 05 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب عمر حسن العواودة،جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه دون أي مبرر في بلدة إذنا غرب الخليل.وسلطت الضوء على الإدانات الرسمية والشعبية الواسعة لدعوات المستوطنين التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ونشرت تحميل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس محمود عباس.وتحدثت صحف فلسطين عن مواصلة قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق السلطة وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال مواجهات في رام الله والنبي صالح وبيت أمر.وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات مفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول إنهم نجحوا في تقليص العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار فقط.وأوردت إدانة مجلس الوزراء فلسطيني ، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، واحتجاز الموظفين في مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.// انتهى //12:09ت م0052