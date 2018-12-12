أبها 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسعقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي،أمس، اجتماعاً بمديري إدارات ومكاتب المساجد بمحافظات ومراكز المنطقة، وذلك بفندق قصر السلام في مدينة أبها.وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الفعاليات والبرامج التي نفذها الفرع بمختلف المحافظات والمراكز خلال الفترة الماضية من العام الحالي في مجال دعوة وتوعية الناس، وترسيخ مفاهيم الأمن، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعدد وسائل الدعوة إلى الله من خلال المحاضرات والندوات والمواقع الإلكترونية، إضافة لمختلف الأعمال والمهام المناطة بتلك الجهات لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة.وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات التي تهم عمل الفرع والإدارات والمكاتب التابعة له بمختلف المحافظات، والرفع باحتياجاتها, إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوفير احتياجات المساجد من الفرش ومكبرات الصوت، ومصليات الأعياد منذ وقت مبكر تمهيداً لتوفير تلك الاحتياجات وتهيئة المصليات والجوامع .من جهته حث مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، مديري إدارات المساجد على أهمية مضاعفة الجهود، وبذل المزيد لتقديم أفضل الخدمات، من خلال متابعة أوقاف ونظافة وصيانة المساجد، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات للمراجعين، وتوفير احتياجاتهم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ ، إضافة إلى متابعة الشركات المتعهدة بصيانة الجوامع والمساجد، والرفع بالمقصر منها لاتخاذ التدابير اللازمة بما لا يؤثر على نظافة وجاهزية المساجد وفق ما هو مخطط له من قبل الوزارة, مقدماً الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لما يقدمونه من دعم للفرع .// انتهى //12:11ت م0053