الكويت 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأدانت دولة الكويت ،اليوم، الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة (ستراسبورغ) الفرنسية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.جاء ذلك خلال برقية بعثها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة (ستراسبورغ) الفرنسية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين ، مؤكداً إستنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها فرنسا لمواجهة هذه الأعمال الآثمة الهادفة إلى زعزعة أمنها وإستقرارها.// انتهى //12:31ت م0054