الجزائر 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على رفض الجزائر فحوى تقارير المنظمة الدولية للهجرة بخصوص معاملتها للمهاجرين غير الشرعيين، منددة في الإطار نفسه باستغلال مسألة حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.وتحدثت عن إنهاء النقابات هدنة مع وزيرة التربية بداعي إخلالها بالتزامات قطعتها تخص تحسين الرواتب وأعلنت العودة إلى الإضراب عن العمل.ولفتت صحف الجزائر إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة حاجتها إلى 5 مليارات دولار، لإغاثة سكان اليمن المتضررين من تداعيات الانقلاب عن الشرعية، مشيرة إلى اتفاق لتبادل الاسرى بين وفد الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل نهاية يناير المقبل.وعرجت على الوضع في فرنسا بعد تحفظ محتجي "السترات الصفراء" والمعارضة السياسية على وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحسين الرواتب وتجميد الضريبة على المحروقات.وأخبرت عن مشاورات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين، في محاولة للحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق بريكست، وذلك موازاة مع استبعاد الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الاتفاق.كما كتبت عن توجه البرلمان السوداني للموافقة على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لفترة رئاسية أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.// انتهى //12:40ت م0055