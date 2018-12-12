تبوك 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستمكن بفضل الله فريق من قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من إجراء ثلاثة عمليات قلب مفتوح, الأولى لسيدة كانت تعاني من كتمة بسبب تجمع مياه على الرئة وبعد الكشف المبدئي تبين وجود انسداد في الصمام الأورطي وتم إجراء العملية قلب مفتوح وتغيير الصمام بنجاح ولله الحمد وهي الآن بصحة جيدة.والعملية الثانية لمريض بالعقد الرابع من العمر حيث تم تغيير شرايين مع وجود جلطة سابقة وهو الآن حالته مستقرة .وأما العملية الثالثة فكانت لمريض بالعقد الخامس من العمر حيث كان يعاني من تضيق شرايين والصمام الميترالي وتم ولله الحمد تغيير الشرايين وهو الآن بحالة صحية جيدة ولله الحمد .وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .12:41ت م0056