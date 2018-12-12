الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسزار وفد من مكتب المستشارين لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، أمس، مركز البحوث والتواصل المعرفي، من أجل تعزيز التعاون البحثي، والاطلاع على برامج واصدارات المركز، وذلك في مقره بالرياض .وكان في استقبال الوفد المكوّن من نائب رئيس مكتب المستشارين لمجلس الدولة، مستشار رئيس الوزراء الدكتور جانغ يان تونغ، ورئيس المعهد المالي في بكين، مستشار رئيس الوزراء الدكترو شيا بين، والباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة شينخوا، مدير المركز الدبلوماسي الاقتصادي الدكترو ها ماو تشون، لدى وصولهم مقر المركز رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، وعددًا من الباحثين بالمركز.وتم خلال الزيارة عقد اجتماع بين مكتب المستشارين لمجلس الدولة في الصين، والباحثين في مركز البحوث والتواصل المعرفي، ناقش فيه الفريقان التعاون الحالي بين المركز وبين المؤسسات البحثية والعلمية، وأهمية العمل المشترك في القضايا التي تهم المملكة والصين، خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتبادل المنافع بما يتسق مع برنامجي "رؤية المملكة 2020 SaudiVision2030" و"الحزام والطريق".وأوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي أنّ المركز حقق العديد من المكتسبات إثر شراكاته مع بعض جامعات الصين ومراكز الفكر فيها، مشيدًا بتعاون الحكومة الصينية فيما يخص تعزيز العمل المشترك في مجالات البحث والدراسات والثقافة.وفي ختام الزيارة، اتفق مركز البحوث والتواصل المعرفي ومكتب المستشارين لمجلس الدولة في الصين على إجراء دراسات مشتركة، تخص تعزيز الاستثمار بين البلدين، وطرق تقويته، وطرح معالجات لعوائقه.//انتهى//12:50ت م0059