الرباط 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بنتائج المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية،الذي توج بالتوقيع على أول اتفاق أممي حول هجرة أمنة منظمة ومنتظمة.وتطرقت إلى مصادقة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أمس بأغلبية كبيرة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.واهتمت بجهود المغرب المتواصلة للتصدي للتهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية أمس، من تفكيك خلية إرهابية جديدة موالية لتنطيم داعش الإرهابي.وتطرقت إلى حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس قوات الأمن الأفغانية قرب كابول، الذي تبنته حركة طالبان، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم 8 مدنيين.وواصلت الصحف متابعتها لفصول الأزمة بين الحكومة الفرنسة، وحركة السترات الصفراء، التي تواصلت رغم وعود الرئيس الفرنسي بالاستجابة لمطالب المحتجين.// انتهى //12:51ت م0060